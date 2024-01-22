Хэмилтона застали вместе с российской моделью Ириной Шейк в Париже

Звёздный британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон встретился с российской моделью Ириной Шейк в Париже. Оба были запечатлены на камеру неподалёку от автомобиля. Сообщается, что едва ли между Ириной и Льюисом есть какая-то романтическая составляющая.

Фото: Из соцсетей пользователя Fastpitstop

Напомним, недавно Шейк поздравила Хэмилтона с днём рождения, назвав его величайшим гонщиком всех времён.

В прошлом году семикратный чемпион Формулы-1 занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов). Второй результат показал напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес (285 очков).

Ранее о соперничестве с Хэмилтоном в Формуле-1 высказался Ферстаппен.