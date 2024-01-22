Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Токсичная атмосфера». Марко рассказал, какие отношения были между Ферстаппеном и Сайнсом

«Токсичная атмосфера». Марко рассказал, какие отношения были между Ферстаппеном и Сайнсом
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, в каких отношениях находились пилоты Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс во время совместного выступления за «Торо Россо».

«Никто не ставит под сомнение тот факт, что Сайнс является отличным пилотом. В «Торо Россо» он был практически на одном уровне с Максом, но ему не повезло с тем, что его напарником был Ферстаппен.

Атмосфера в команде между ними была токсичной, поэтому я не видел варианта, при котором Карлос бы у нас остался. Из-за этого он и ушёл.

Когда Сайнс выступал в молодёжных сериях, то он был крайне быстр. В своих первых тестах Формулы-1 он с первой же попытки поехал в скоростных поворотах немного быстрее Себастьяна Феттеля, на результаты которого мы тогда опирались», — приводит слова Марко Marca.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android