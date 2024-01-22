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Питер Уиндзор оценил шансы Переса вернуться в «Макларен»

Питер Уиндзор оценил шансы Переса вернуться в «Макларен»
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Авторитетный британский обозреватель Питер Уиндзор ответил на вопрос по поводу карьеры 33-летнего мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса в Формуле-1.

«Как думаете, Перес всё ещё будет за рулём в 2025 году? Возможно, хотя я сомневаюсь в этом. Если он будет доступен на рынке, вернётся ли он в «Макларен»? Примет ли его «Макларен» обратно? Я не знаю. Честно говоря, я не могу себе этого представить. Не думаю, что Перес будет участвовать в гонках слишком долго», — сказал Уиндзор на своём канале в YouTube.

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 Перес занял второе место в общем зачёте, набрав 285 очков. Чемпионом стал его товарищ по команде Макс Ферстаппен (575 баллов). Топ-3 замкнул британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес» (234 очка).

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