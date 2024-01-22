Албон заявил, что не был готов выступать за «Ред Булл» в 2020 году

Пилот «Уильямса» Алекс Албон, рассуждая о своём пути в «Королевских гонках», признался, что не был готов к выступлению за австрийскую команду «Ред Булл» в 2020 году. Напомним, по окончании сезона Албона заменил мексиканец Серхио Перес.

«Сейчас меня ценят больше? Я понимаю. Я понимаю, почему это происходит. Смотря на свою карьеру… Первый год получился очень хорошим, из-за чего меня слишком быстро продвинули вперёд. Я был неопытен и уязвим в 2020 году.

У меня был годичный перерыв, и я получил вторую возможность вернуться в «Уильямс». Однако я никогда не чувствовал, что не достоин Формулы-1. Моя уверенность окрепла, я стал опытнее. И я смог по-настоящему показать себя», — приводит слова Албона издание Motorsport.