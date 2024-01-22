Комацу назвал цель «Хааса» на 2024 год

Новый руководитель американской команды «Хаас» Аяо Комацу высказался о владельце коллектива Джине Хаасе и его видении прогресса команды.

«Сейчас Джин хочет уйти с конца стартовой решётки. Вы знаете, насколько он расстроен. Очевидно, никто не рад соревноваться на последнем месте. Это расстраивает. Я думаю позитивно о недовольстве Джина нашим положением. На самом деле, это мотивация для всех. Джин настроен серьёзно, он намерен улучшить команду. Нужно сделать это вместе.

Джин полон энтузиазма. Возможно, он не разбирается в деталях, но он даёт мне чёткое представление того, что он хочет от команды, и это понятно. Это хорошо. Моя предыдущая команда меняла владельцев, и у них не было никакого интереса, для них это была лишь инвестиция. Их не волновали гонки», — приводит слова Комацу Motorsport.