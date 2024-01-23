Макс Ферстаппен оценил свои шансы стать семикратным чемпионом Формулы-1

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», ответил на вопрос по поводу возможности завоевать ещё четыре титула в «Королевских гонках», что позволило бы ему сравняться с британцем Льюисом Хэмилтоном и немцем Михаэлем Шумахером.

«Если это произойдёт, то произойдёт. Но нужно быть удачливым, чтобы долгое время ездить на отличной машине. Ведь гонщики очень зависимы от того, что есть в их распоряжении.

Когда я выиграл свой первый титул, то сказал, что всё, что будет дальше, – это бонус. Ведь, по правде говоря, в Формуле-1 я достиг всего, чего хотел. Теперь я просто стараюсь оставаться на вершине», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на The Times.