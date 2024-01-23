Вильнёв объяснил, почему раньше у гонщиков Ф-1 было больше нагрузок, чем сейчас

Канадский гонщик, чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв высказал мнение, что в настоящий момент пилоты сталкиваются с меньшей нагрузкой, чем в его время. При этом у механиков, напротив, с годами нагрузки стало больше.

«Если посмотреть на дни, когда проводились тесты, то станет ясно, что гонок было меньше, но тестов было много. Таким образом, количество километров и дней на трассе для гонщика раньше было больше. Но команд было две: тестовая и гоночная. Так что у механиков действительно было время, чтобы вернуться домой. В настоящий момент, можно сказать, с ними обходятся жёстко», — приводит слова Вильнёва PlanetF1.

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