Формула-1 заключила 10-летний контракт на проведение Гран-при Испании в Мадриде

Формула-1 объявила, что с сезона 2026 года Гран-при Испании будет проводиться в Мадриде. Как следует из пресс-релиза «Королевских гонок», соглашение было заключено сроком на 10 лет – по 2025 год.

Сообщается, что длина трассы в столице Испании должна составить 5,47 км. При условии омологации ФИА и окончательного одобрения проекта, она будет включать 20 поворотов, а прогнозируемое время квалификационного круга составит 1 минуту 32 секунды. По предварительным данным, в день мероприятие смогут посетить 110 тысяч болельщиков. Также в планах организаторов увеличить это число до 140 тысяч.

В настоящий момент Гран-при Испании проводится в Барселоне. В прошлом году его победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».