Формула-1 сделала заявление по поводу гонки в Барселоне после новости о Гран-при Мадрида

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал, что чемпионат может продлить сотрудничество с Барселоной, несмотря на то что в календаре теперь появится Гран-при Мадрида.

«Гран-при Мадрида не исключает того, что мы можем остаться в Барселоне на будущее.

Забегая вперёд, скажу, что сейчас ведутся переговоры о том, сможем ли мы продлить наше сотрудничество с Барселоной», — приводит слова Доменикали RBR Daily.

Напомним, сегодня Формула-1 объявила, что с сезона 2026 года Гран-при Испании будет проводиться в Мадриде. Как следует из пресс-релиза «Королевских гонок», соглашение было заключено сроком на 10 лет – по 2025 год.

В настоящий момент Гран-при Испании проводится в Барселоне. В прошлом году его победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».