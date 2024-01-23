Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Комацу высказался о Штайнере, вместо которого он стал новым руководителем «Хааса»

Комацу высказался о Штайнере, вместо которого он стал новым руководителем «Хааса»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о бывшем главе гоночного коллектива Гюнтере Штайнере.

«Гюнтер вовсе не плохой человек. Он очень хорошо ко мне относился, был очень добр, и мы много раз ходили ужинать. Конечно, за едой мы иногда говорили о работе, но, будучи друзьями, мы часто вели разговоры на тему семьи и не касались работы. Мы оба любим вкусную еду, поэтому, когда как-то наткнулись на ресторан, который выглядел хорошо, оба подумали: «Хорошо, заглянем туда». Было обидно, что Гюнтеру пришлось покинуть команду таким образом, поскольку наши отношения были больше, чем просто отношения между начальником и подчинённым», — приводит слова Комацу Autosport Web.

Ранее Аяо высказался о шансах «Хааса» в следующем сезоне Формулы-1.

Материалы по теме
Комацу сделал категоричное заявление о шансах «Хааса» в следующем сезоне Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android