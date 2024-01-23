Комацу высказался о Штайнере, вместо которого он стал новым руководителем «Хааса»

Новый руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о бывшем главе гоночного коллектива Гюнтере Штайнере.

«Гюнтер вовсе не плохой человек. Он очень хорошо ко мне относился, был очень добр, и мы много раз ходили ужинать. Конечно, за едой мы иногда говорили о работе, но, будучи друзьями, мы часто вели разговоры на тему семьи и не касались работы. Мы оба любим вкусную еду, поэтому, когда как-то наткнулись на ресторан, который выглядел хорошо, оба подумали: «Хорошо, заглянем туда». Было обидно, что Гюнтеру пришлось покинуть команду таким образом, поскольку наши отношения были больше, чем просто отношения между начальником и подчинённым», — приводит слова Комацу Autosport Web.

Ранее Аяо высказался о шансах «Хааса» в следующем сезоне Формулы-1.