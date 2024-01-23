На дорогах замечена следующая модель Porsche 911

На дорогах в Германии замечена новая модель Porsche 911 — 992.2, сообщает издание Car Magazine, которое также публикует фотографии новинки.

Автомобиль внешне немного отличается от 992-го предыдущего версии. У него новый передний бампер, иная форма передних и задних огней, а выхлопные трубы теперь расположены посередине.

Эксперты отмечают, что расположение выхлопных труб напоминает Cayman GT4 и GTS 4.0, у которых под капотом стоят атмосферные двигатели. Из этого можно сделать вывод, что у Porsche 992.2 или какой-либо из её модификаций тоже будет силовая установка без турбонагнетателя.

Добавим, что на этой неделе ожидается презентация электрического Porsche Macan — ранее этот автомобиль протестировали при 30-градусных морозах. Кроме того, недавно во время дорожных тестов был замечен электрический Porsche Cayenne.