Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

На дорогах замечена следующая модель Porsche 911

На дорогах замечена следующая модель Porsche 911
Аудио-версия:
Комментарии

На дорогах в Германии замечена новая модель Porsche 911 — 992.2, сообщает издание Car Magazine, которое также публикует фотографии новинки.

Автомобиль внешне немного отличается от 992-го предыдущего версии. У него новый передний бампер, иная форма передних и задних огней, а выхлопные трубы теперь расположены посередине.

Эксперты отмечают, что расположение выхлопных труб напоминает Cayman GT4 и GTS 4.0, у которых под капотом стоят атмосферные двигатели. Из этого можно сделать вывод, что у Porsche 992.2 или какой-либо из её модификаций тоже будет силовая установка без турбонагнетателя.

Добавим, что на этой неделе ожидается презентация электрического Porsche Macan — ранее этот автомобиль протестировали при 30-градусных морозах. Кроме того, недавно во время дорожных тестов был замечен электрический Porsche Cayenne.

Материалы по теме
Владельцам Porsche Carrera GT запретили её водить. Компания почти год не может их починить
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android