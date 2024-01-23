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Сайнс отреагировал на 10-летний контракт Ф-1 на проведение ГП Испании в Мадриде

Сайнс отреагировал на 10-летний контракт Ф-1 на проведение ГП Испании в Мадриде
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал заключение контракта Формулой-1 о проведении Гран-при Испании в Мадриде. Ранее стало известно, что «Королевские гонки» заключили соглашение сроком на 10 лет – с 2026 по 2035 год.

«Как испанец и уроженец Мадрида я горжусь таким особенным днём. Формула-1, добро пожаловать назад в Мадрид! До встречи в 2026 году!» — написал Карлос на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Гран-при в Мадриде, согласно предварительным данным, в день смогут посетить 110 тысяч болельщиков. При этом в планах организаторов увеличить это число до 140 тысяч. Кроме того, сообщалось, что в самом городе количество рабочих мест будет увеличено на 8200.

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