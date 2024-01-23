Штайнер: доминированию «Ред Булл» и Ферстаппена в 2024 году придёт конец

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил уверенность в том, что в новом сезоне Формулы-1 доминированию австрийской команды «Ред Булл» и в частности её пилота Макса Ферстаппена придёт конец.

«Доминирование Ферстаппена и «Ред Булл»? Ему придёт конец. Как мне кажется, есть команды, которые догонят их в этом году. Посмотрите, что в прошлом году сделал «Макларен». Нельзя не признать, что Макс доминировал в 2023-м. Я думаю, что у него лучшая машина, а сам он — лучший гонщик на данный момент. Но сейчас есть и другие хорошие пилоты. Кроме того, в этом году появятся другие хорошие машины», — приводит слова Штайнера PlanetF1.

Ранее о Гюнтере высказался новый руководитель американской команды Аяо Комацу.