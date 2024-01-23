Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Новый Jeep случайно рассекретили до премьеры

Новый Jeep случайно рассекретили до премьеры
Jeep Wagoneer S
Комментарии

Компания Stellantis случайно рассекретила внешность нового электромобиля Jeep Wagoneer S. Фотографии машины появились в социальных сетях компании, но вскоре были удалены, однако журналистам Mopar Insiders удалось их сохранить.

Jeep Wagoneer S

Jeep Wagoneer S

Фото: Stellantis

Внешне Wagoneer S соответствует показанному ранее концепту. Автомобиль создан на платформе STLA Large, однако официально его характеристики не опубликованы. Предполагается, что у автомобиля будет полный привод и электрическая силовая установка мощностью порядка 600 лошадиных сил. До 100 км/ч Wagoneer S будет разгоняться за 3,5 секунды.

Официальная дата премьеры Jeep Wagoneer S не сообщается, однако поставки новинки ожидаются в 2024 году. Кроме того, в обозримом будущем на рынке появятся новый Jeep Racon и Cherokee нового поколения.

Материалы по теме
Новый Porsche Cayenne замечен на тестах. Он электрический
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android