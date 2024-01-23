Президент ФИА назвал проведение Гран-при в Мадриде отличной перспективой

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем отреагировал на новость о том, что с сезона 2026 года Гран-при Испании будет проводиться в Мадриде.

«Гонки современных автомобилей Формулы-1 на новой трассе в столице Испании Мадриде — очень привлекательная перспектива для автоспорта», – приводит слова бен Сулайема GPblog.

Ранее стало известно, что контракт на проведение Гран-при Испании в Мадриде заключён на десять лет – с 2026 по 2035 год.

Ожидается, что Гран-при Испании в Мадриде смогут ежедневно посещать 110 тысяч болельщиков. Также в планах организаторов увеличить это число до 140 тысяч.

В настоящий момент Гран-при Испании проводится в Барселоне. В прошлом году его победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».