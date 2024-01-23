Чемпионат мира по ралли WRC вновь будут транслировать в России

25 января стартует чемпионат мира по ралли WRC сезона-2024. Поклонники ралли смогут посмотреть эксклюзивные трансляции всего чемпионата на viju+ Sport, сообщает пресс-служба телеканала. Зрителей канала ждут не только зрелищные гонки в прямом эфире, но и подробные обзоры каждого этапа, а также превью к ним.

Первая прямая трансляция на телеканале viju+ Sport стартует 25 января в 22:25. Этап в Монте-Карло продлится до 28 января. На стартовом Ралли Монте-Карло за комментарии будет отвечать Сергей Беднарук, однако в будущем не исключается сотрудничество и с другими комментаторами.

Далее зрителей ждут этапы в Швеции (15-18 февраля), Кении (28-31 марта), Хорватии (18-21 апреля), Португалии (9-12 мая), Сардинии (30 мая – 2 июня), Польше (27-30 июня), Латвии (18-21 июля), Финляндии (1-4 августа), Греции (5-8 сентября), Чили (26-29 сентября), Центральной Европе (31 октября – 3 ноября), а завершит WRC гонка в Японии (21-24 ноября).

Напомним, что два года подряд чемпионом мира по ралли становился финский автогонщик Калле Рованперя, который выступает за команду Toyota GAZOO Racing. Но в 52-м сезоне WRC пилоты Huyndai намерены прервать доминирование соперника и забрать чемпионский титул.