Глок — о финише скандального ГП Бразилии в 2008 году: не думал, что такое случится со мной

Немецкий гонщик Тимо Глок, повлиявший на судьбу титула сезона-2008, когда уступил позицию британцу Льюису Хэмилтону на последнем круге на финальном Гран-при чемпионата в Бразилии, рассказал о претензиях, что он сделал это специально.

«Никогда не думал, что такое может случиться со мной. Мы пытались просто довести до конца свою гонку, выжать из неё максимум, и в итоге мы сумели отыграть несколько позиций, оставшись на трассе. Но никто не сказал мне, что это я решил исход чемпионата.

Даже когда после гонки я припарковался позади болида Льюиса, я спросил своего гоночного инженера о том, кто выиграл чемпионат. И он ответил, что это был Льюис. Я подошёл к нему, поздравил и ушёл, но тут меня окружила толпа журналистов. Я подумал, что они все пришли к Льюису и просто отошёл в сторону. Но они окружили меня.

Они начали задавать странные вопросы, вроде специально ли я это сделал, почему я это сделал и всё в таком духе. А я не мог понять, что происходит. Потому что ничего не знал.

Но потом мой физиотерапевт, схватил меня, оттащил в боксы и объяснил, что на самом деле произошло. После его слов я всё понял. В любом случае, сейчас это просто часть истории Формулы-1», – приводит слова Глока сайт Формулы-1.