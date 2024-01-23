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Организаторы Гран-при Венгрии показали, как проходит реконструкция автодрома «Хунгароринг»

Организаторы Гран-при Венгрии показали, как проходит реконструкция автодрома «Хунгароринг»
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Пресс-служба Гран-при Венгрии опубликовала видео, где с высоты птичьего полёта показано, как проводится реконструкция трассы «Хунгароринг». Автодром находится в городе Модьород, неподалеку от Будапешта.

В конце 2022 года сообщалось, что главные обновления коснутся не конфигурации трассы, которая останется прежней, а инфраструктуры. В частности, будут построены новые здания и управляющий центр. Осенью 2023 года масштабная реконструкция началась.

Отметим, что действующее соглашение автодрома с Формулой-1 на проведение Гран-при Венгрии рассчитано до 2027 года. Если реконструкция будет проведена успешно, то «Хунгароринг» будет принимать главные гонки мира до 2032 года.

Напомним, трасса «Хунгароринг» является местом проведения Гран-при Венгрии с 1986 года.

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