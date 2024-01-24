Состоялся тизер нового названия от «Альфа Таури»

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» опубликовала тизер нового названия. Пресс-служба команды показала фанатам следующую фотографию:

Фото: «Альфа Таури”

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о новом названии «Альфа Таури». Возникло предположение, что команда будет выступать под именем Visa Cash App Racing Bulls. Позднее эта информация получила подтверждение, так как коллектив переименовал свой официальный аккаунт в известной социальной сети на visacashapprb, что расшифровывается как Visa Cash App Racing Bulls, где первые три слова посвящены титульному спонсору. Однако 19 января переименованный аккаунт команды в социальной сети был удалён, после того как СМИ активно начали распространять информацию о новом названии «Альфа Таури».

Напомним, состав «Альфа Таури» на сезон-2024 также останется неизменным, команду будут представлять австралиец Даниэль Риккардо и японец Юки Цунода.