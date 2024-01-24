В Формуле-1 назвали событие, из-за которого Алонсо может решить не завершать карьеру

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о заключении контракта на проведении Гран-при Испании в Мадриде. Ранее стало известно, что испанская столица будет принимать этап с 2026 по 2035 год. По словам Доменикали, данное событие может стать стимулом для гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо продолжать карьеру. В настоящий момент Алонсо 42 года.

«Могу ли вы представить, чтобы Фернандо выиграл в Мадриде? Я могу только надеяться, что такое может произойти здесь, в Мадриде», — приводит слова Доменикали AS.

Во время презентации Стефано также подчеркнул, что проведения Гран-при Формулы-1 в Мадриде для Фернандо может стать вызовом, чтобы продлить свою карьеру.

Ранее на контракт Формулы-1 на проведение Гран-при Испании в Мадриде отреагировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.