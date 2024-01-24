Экс-тренер Ферстаппена: знал об успехах Хэмилтона, а о Максе понятия не имел

Бывший тренер гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена по фитнесу Брэдли Сканес признал, что не знал, кто такой Ферстаппен, когда начинал с ним работать. Брэдли присоединился к австрийской команде в конце 2019 года.

«До того как я начал работать с Максом, я на самом деле ничего не знал об автоспорте и Формуле-1. Я даже не знал, кто такой Макс Ферстаппен. Я много гуглил, чтобы узнать какую-то информацию. Я знал, что Хэмилтон добился успеха. На этом всё.

С Максом я познакомился в декабре 2019 года, а на второй неделе января начал с ним работать. Весь декабрь я смотрел и читал всё, что только можно, о Формуле-1. Старался узнать о любой детали», — приводит слова Сканеса Racingnews365 со ссылкой на его выступление в подкасте The Red Flags.

Сканес покинул «Ред Булл», чтобы больше времени проводить с семьёй.