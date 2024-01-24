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Гюнтер Штайнер анонсировал новую книгу о Формуле-1

Гюнтер Штайнер анонсировал новую книгу о Формуле-1
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что планирует написать вторую книгу о Формуле-1. Под его авторством уже выходило одно произведение – Surviving the Drive. В нём он вспоминал о сезоне 2022 года. Книга была переведена на более 10 языков.

«Сейчас мы работаем над второй книгой. Это было запланировано заранее. Очевидно, теперь история может немного измениться. Для меня это был совершенно новый опыт. Я многое узнал о том, как работают некоторые отрасли, ведь никогда прежде я с этим не сталкивался», — приводит слова Штайнера Motorsport.

Напомним, Штайнер покинул «Хаас» 10 января. Вместо него новым руководителем команды стал Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

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