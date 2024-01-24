Россиянка Виктория Блохина будет выступать в формульной серии Eurocup-3

Российская гонщица Виктория Блохина подписала контракт с испанской командой Drivex. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. Девушка будет выступать в серии Eurocup-3 в сезоне-2024.

«Я очень рада присоединиться к Drivex в новом сезоне в чемпионате Eurocup-3! Я показала хороший результат на тестах, и у меня очень большие надежды на предстоящий сезон. С нетерпением жду возможности показать, на что способна», — сказала Блохина.

Фото: Drivex Team

«Хочу поприветствовать Викторию в нашей команде. Во время тестов, проведённых с нами, она продемонстрировала отличную скорость и мастерство. Мы рады начать этот сезон вместе и рассчитываем добиться отличных результатов», — сказал один из основателей команды Мигель Анхель де Кастро.