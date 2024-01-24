Главный маркетолог «Ред Булл» высказался о новом названии «Альфа Таури»

Главный маркетолог «Ред Булл» Оливер Хьюз прокомментировал соглашение, которое австрийская команда вместе с «Альфа Таури» заключила с компанией Visa и платёжным сервисом Cash App. В рамках контракта «Альфа Таури» сменит название на Visa Cash App RB.

«Появление Visa Cash App RB — чрезвычайно важный момент. Новая идентичность это не просто смена названия, это начало нового захватывающего путешествия, призванного вывести команду на новый уровень конкурентоспособности. И это намерение демонстрируется присутствием одного из самых знаковых брендов в мире в качестве титульного партнёра команды.

Visa с уверенностью смотрит вперёд, расширяя свои лидирующие позиции в основном бизнесе, чтобы в итоге стать мировым лидером в разработке цифровых финансовых услуг. Cash App присоединяется к команде в качестве ключевого партнёра и одного из самых скачиваемых финансовых приложений. Новая идентичность Visa Cash App RB ориентирована на будущее, в котором команда будет выходит в лидеры каждый уикенд», – приводит слова Хьюз пресс-служба «Альфа Таури».