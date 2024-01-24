В «Астон Мартин» похвалили Стролла за то, как он преодолел проблемы в минувшем сезоне

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о том, что в минувшем сезоне пилот команды Лэнс Стролл часто подвергался критике, но смог справиться с ней и улучшить результаты по ходу сезона.

«Молодые спортсмены испытывают на себе давление. Они хотят проявить себя, и, если их результаты не соответствуют ожиданиям, бывает тяжело это принять. Поэтому я действительно рад, что нам удалось переломить ситуацию. Мы много общались на протяжении этих месяцев, и что меня действительно радует – так это то, что и Лэнс, и вся команда продолжали верить в наши принципы и упорно трудиться, доверяя друг другу.

Это позволяет мне гордиться командой. Потому что всё то давление, которое исходило в том числе и от вас, СМИ, действительно повлияло на Лэнса. И то, как он с этим справился, позволяет мне думать, что мы стали только сильнее на будущее.

Мы не должны также забывать и о том, что в начале сезона, когда у нас была действительно хорошая машина в сравнении с конкурентами, Лэнсу мешали травмы. А потом, когда он набрал форму, наша машина стала проигрывать.

Как и все в команде, Лэнс многому научился у Фернандо. Когда ты оказываешься в сложной ситуации и тебе нужно понять, как из неё выбраться, всегда можно посмотреть на то, как в этой ситуации повёл бы себя твой напарник, как бы он справился», – приводит слова Крака Autosport.

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