Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Во время гонки «6 часов Абу-Даби» у организаторов закончилось топливо

Во время гонки «6 часов Абу-Даби» у организаторов закончилось топливо
Аудио-версия:
Комментарии

Курьёзный инцидент произошёл в гонке «6 часов Абу-Даби» серии 24h Series, состоявшейся 21 января на автодроме «Яс Марина».

Менее чем за час до окончания заезда для участников, заправляющихся на комплексах, которые расположены на автодроме, закончилось топливо, из-за чего им пришлось провести часть гонки под кодом «60» (сброс скорости до 60 км/ч).

Пилоты, заправившиеся перед нештатной ситуацией, соответственно, оказались позади, а отказавшимся от заправки участникам хватило топлива до конца, что повлияло на итоговые результаты.

Так, без победы остался экипаж с российскими пилотами Андреем Солуковцевым и Василием Владыкиным, сообщает телеграм-канал First Places. Они лидировали, однако на последней заправке из-за проблем с топливом потеряли более трёх минут и стали четвёртыми.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android