Во время гонки «6 часов Абу-Даби» у организаторов закончилось топливо

Курьёзный инцидент произошёл в гонке «6 часов Абу-Даби» серии 24h Series, состоявшейся 21 января на автодроме «Яс Марина».

Менее чем за час до окончания заезда для участников, заправляющихся на комплексах, которые расположены на автодроме, закончилось топливо, из-за чего им пришлось провести часть гонки под кодом «60» (сброс скорости до 60 км/ч).

Пилоты, заправившиеся перед нештатной ситуацией, соответственно, оказались позади, а отказавшимся от заправки участникам хватило топлива до конца, что повлияло на итоговые результаты.

Так, без победы остался экипаж с российскими пилотами Андреем Солуковцевым и Василием Владыкиным, сообщает телеграм-канал First Places. Они лидировали, однако на последней заправке из-за проблем с топливом потеряли более трёх минут и стали четвёртыми.