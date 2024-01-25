Ferrari займётся созданием яхт для парусного спорта

Компания Ferrari объявила о создании собственной команды в парусном спорте, а её руководителем станет Джованни Сольдини, который много лет работал с Maserati.

В Ferrari отмечают, что задействуют в этом проекте все свои передовые технологии — как на этапе создания концепции, так и на стадии проектирования яхты и её строительства. В Маранелло рассчитывают, что в будущем этот опыт позитивно скажется и на спорткарах компании.

Права на видео принадлежат Ferrari. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Ferrari.

«Мы на пороге захватывающего путешествия, которое укрепит наш гоночный дух. Наш потенциал позволит выйти за привычные рамки и продемонстрировать наши последние инновации», — поприветствовал проект президент Ferrari Джон Элканн.

Отметим, что Джованни Сольдини последние 11 лет работал с командой Maserati.