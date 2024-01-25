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Бывший тренер Ферстаппена рассказал о его отношении к тренировкам и питанию

Бывший тренер Ферстаппена рассказал о его отношении к тренировкам и питанию
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Бывший тренер гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена по фитнесу Брэдли Сканес поделился впечатлениями от работы со звёздным голландцем.

«Он может говорить о том, что любит поесть, но он знает предел. Он знает, как далеко можно зайти, когда дело касается еды. И он понимает, как тяжело сбрасывать вес, если он зашёл слишком далеко. Так что мне не пришлось об этом заботиться. Однако с возрастом с этим становится сложнее.

Максимальная нагрузка приходится на межсезонье, это кардио и силовые упражнения. Когда наступает первая гонка и при этом вес в порядке, тогда всё сводится к поддержанию формы, потому что в сезоне нет больших окон для тренировок», — сказал Сканес в подкасте The Red Flags.

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