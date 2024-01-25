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Автомобиль от Apple появится позже, чем планировалось. От автопилота отказались

Автомобиль от Apple появится позже, чем планировалось. От автопилота отказались
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Компания Apple Inc. приняла решение отложить презентацию своего первого автомобиля ещё на два года. Новинка, которая ожидалась в 2026 году, теперь появится не ранее 2028-го, сообщает Bloomberg.

По данным издания, инженерам Apple не удалось создать полностью автономный автопилот, который смог бы управлять автомобилем вообще без участия человека. В то же время электромобиль будет оснащён системами помощи водителю, схожими с теми, что используются в автомобилях Tesla.

В то же время в будущем в Apple рассчитывают развернуть более совершенную систему автопилота, а в данный момент компания ведёт переговоры с потенциальными производителями в Европе.

Напомним, в Apple занялись разработкой автомобиля в 2014 году, однако сроки проекта несколько раз переносились.

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