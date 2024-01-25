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Макс Ферстаппен может побить ещё один рекорд Льюиса Хэмилтона в новом сезоне

Макс Ферстаппен может побить ещё один рекорд Льюиса Хэмилтона в новом сезоне
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», может превзойти ещё одно достижение семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» уже в сезоне-2024.

Льюису Хэмилтону принадлежит рекорд по числу проведённых уикендов подряд с набранными очками в Формуле-1. Британский пилот финишировал в десятке сильнейших в 48 гонках Формулы-1 подряд, что является рекордом. На счету Ферстаппена на сегодняшний день 41 финиш в топ-10 подряд.

Если Ферстаппен финиширует в десятке сильнейших во всех гонках сезона-2024 вплоть до Гран-при Эмилии-Романьи, он повторит результат Хэмилтона, и уже на Гран-при Монако 2024 года нидерландец сможет стать обладателем нового статистического рекорда.

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