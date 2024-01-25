В «Хаасе» впервые назвали конкретную цель на сезон-2024

Новый руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о целях команды на предстоящий сезон. Ранее на подобные вопросы Комацу отвечал уклончиво, акцентируя внимание на том, что 2024 год будет переходным для команды.

«Наша цель на 2024 год? Восьмое место в Кубке конструкторов. В 2023 году мы были на последнем месте, поэтому нам нужно опередить две команды в новом сезоне.

Но учитывая наше нынешнее положение, мы не обладаем тем, что нам нужно для достижения такой цели. Мы маленькая команда, бюджет у нас меньше, чем у других, а также у нас нет хорошей командной структуры. Мы никак не сможем конкурировать с сильнейшими.

Я думаю, что машина, которую мы привезём в Бахрейн, по-прежнему будет находиться на последнем месте по скорости. Это не вина команды инженеров, но сроки принятия некоторых решений пока задерживают разработку. Так что у них было не так много времени», — приводит слова Комацу as-web.jp.