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«Феррари» объявила о продлении контракта с Шарлем Леклером

«Феррари» объявила о продлении контракта с Шарлем Леклером
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Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер продлил контракт с командой. Его предыдущее соглашение с итальянским коллективом истекало в конце 2024 года.

«Феррари» рада сообщить о продлении контракта с Шарлем Леклерком, который, таким образом, продолжит выступать за итальянскую команду в чемпионате мира Формулы-1 и после сезона 2024 года», — говорится в сообщении на сайте «Феррари».

Отметим, что точный срок нового договора не раскрывается. Ранее некоторые СМИ писали о том, что в команде готовы предложить монегаску контракт на пять лет.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Леклер занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл». Также отметим, что «Феррари» в 2023 году заняла третье место в Кубке конструкторов.

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