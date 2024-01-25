Леклер: моей мечтой остаётся выиграть чемпионат мира с «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями от подписания нового контракта с итальянской командой.

«Я очень рад узнать, что ещё несколько сезонов буду садиться за руль «Феррари». Выступать за эту команду было моей мечтой с трёхлетнего возраста: я часто наблюдал за Гран-при Монако из окна квартиры моего друга. Мы всегда следили за красными машинами.

Эта команда — моя вторая семья с тех пор, как я присоединился к Академии пилотов «Феррари» в 2016 году, и мы многого достигли вместе, преодолевая трудности за последние пять лет. Однако я верю, что лучшее ещё впереди, и я не могу дождаться начала нового сезона, чтобы добиться дальнейшего прогресса и быть конкурентоспособным в каждой гонке. Моей мечтой по-прежнему остаётся выиграть чемпионат мира с «Феррари», и я уверен, что в ближайшие годы мы будем прекрасно проводить время вместе и радовать наших болельщиков», — приводит слова Леклера сайт «Феррари».