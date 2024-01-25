Источник: контракт Шарля Леклера с «Феррари» рассчитан на четыре года

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заключил четырёхлетнее сошлашение с «Феррари». Об этом информирует итальянское издание Corriere della Sera. Срок действия предыдущего контракта «Скудерии» с монегаском истекал в конце этого сезона.

По сведениям источника, соглашение будет действовать с 2025 по 2028 год включительно. Отмечается также, что по его условиям заработная плата Шарля будет увеличиваться, что позволит гонщику рассчитывать на показатели Макса Ферстаппена или Льюиса Хэмилтона.

В прошлом сезоне Формулы-1 Леклер занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. Его товарищ по команде Карлос Сайнс был седьмым (200 баллов). «Феррари» в 2023 году заняла третье место в Кубке конструкторов.