Стало известно, сколько денег организаторы Гран-при Мадрида будут платить Формуле-1

Организаторы Гран-при Мадрида, который с 2026 будет проходить в столице Испании, будут платить Формуле-1 за своё место в календаре около € 48 млн в год. Об этом сообщает PlanetF1.

По данным источника, эта сумма существенно превышает все остальные европейские этапы, которые также платят Формуле-1 выплаты за нахождение в календаре чемпионата. При этом этап в Барселоне платит за нахождение в Формуле-1 заметно меньшую сумму – порядка € 25 млн.

Напомним, что Гран-при Испании с 2026 будет проходить в Мадриде. Соглашение между Формулой-1 и организаторами этапа в Испании было заключено на 10 лет – с 2026 по 2035 год.

В настоящий момент Гран-при Испании проводится в Барселоне. В прошлом году его победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».