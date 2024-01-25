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Появилось видео с проездом по виртуальной трассе Формулы-1 в Мадриде

Появилось видео с проездом по виртуальной трассе Формулы-1 в Мадриде
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На YouTube-канале Purple Sector появилась видеозапись, на которой демонстрируется проезд по виртуальной трассе Формулы-1 Гран-при Испании в Мадриде.

Видео можно посмотреть на канале Purple Sectorв YouTube.

Напомним, начиная с сезона 2026 года Гран-при Испании будет проводиться в столице этой страны – городе Мадриде. Стороны заключили соглашение на период с 2026 по 2035 год. Длина трассы составит 5,47 км.

Сообщалось, что в случае омологации ФИА и окончательного одобрения проекта, гоночный трек будет включать 20 поворотов, а прогнозируемое время квалификационного круга составит 1 минуту 32 секунды.

Ранее сообщалось, сколько денег организаторы Гран-при Мадрида будут платить Формуле-1.

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