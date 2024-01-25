«Я многого жду от них». Мика Хаккинен – о том, кто может навязать борьбу «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Мика Хаккинен рассказал, что пара пилотов «Макларена» – Ландо Норрис и Оскар Пиастри могут навязать борьбу «Ред Булл» в сезоне-2024.

«Я многого жду от «Макларена». После катастрофического старта в прошлом сезоне им удалось прибавить. Главное – что они последовательно развивались, двигались вперед. И с Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри у «Макларена», вероятно, сформировалась самая сильная пара пилотов, наряду с «Феррари».

Норрис и Пиастри пока не дотягивают (до статуса, который был у пары Хаккинен – Култхард), но да, у них обоих есть потенциал для того, чтобы стать чемпионами Формулы-1. Пиастри будет оказывать давление на Норриса, и Ферстаппен в этом году это тоже почувствует», – приводит слова Хаккинена GP Today.