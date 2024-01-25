Шарль Леклер опубликовал первый пост после нового контракта с «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер у себя в социальных сетях разместил первый пост после анонса нового соглашения со «Скудерией».

«Мечта продолжается. Как же я рад, что продолжу своё приключение в красном», — написал Леклер.

Напомним, в итальянской команде не стали раскрывать детали контракта с Леклером. Однако авторитетное издание Corriere della Sera вскоре после анонса «Феррари» сообщило, что стороны заключили контракт сроком на четыре года – с 2025 по 2028-й включительно. Кроме того, отмечалось, что по условиям соглашения заработная плата монегаска будет увеличиваться, что позволит ему рассчитывать на показатели уровня пилоту «Ред Булл» Макса Ферстаппена или Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес».