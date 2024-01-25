В «Астон Мартин» рассказали, какой болид хотят видеть в сезоне-2024

Гоночный директор «Астон Мартина» Том Маккалоу поделился мнением о том, каким команда желает видеть болид в предстоящем сезоне-2024 Формулы-1.

«Мы хотим создать болид, которому не нужно будет так сильно менять настройки, чтобы всегда оставаться сильным.

У нас был период огромных перемен в штаб-квартире «Астон Мартин» в Сильверстоуне, когда был представлен новый завод в преддверии Гран-при Великобритании в прошлом сезоне.

Мы изучаем правила и наш болид, развиваем процессы, пытаемся совершенствоваться, стараемся извлечь вклад из всех возможных областей. И я просто думаю, что путь, на котором мы находимся, как группа специалистов, но и как компания, позволяет проектировать и производить оборудование в гораздо более короткие сроки», – приводит слова Маккалоу PlanetF1.