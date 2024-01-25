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Трасса Ф-1 в Мадриде получит бэнкинг с гораздо большим уклоном, чем в Зандворте и Монце

Трасса Ф-1 в Мадриде получит бэнкинг с гораздо большим уклоном, чем в Зандворте и Монце
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Архитектор Ярно Зафелли, работающий над проектированием трассы для Гран-при Испании в Мадриде, поделился подробностями работы над гоночным треком.

По его словам, в планах выполнить один из поворотов в виде бэнкинга с уклоном в 30 градусов. Ожидается, что пилоты будут проходить этот поворот за шесть секунд на скорости минимум в 290 км/ч. Для сравнения – трасса Гран-при Нидерландов в Зандворте имеет уклон в 19 градусов, а старый бэнкинг в Монце – 23.

«Мы не хотим повторять элементы других трасс, Мадрид будет иметь свою индивидуальность», — приводит слова Зафелли Marca.

Фото: https://www.marca.com/

Фото: https://www.marca.com/

Отмечается, что строительство начнётся через несколько месяцев, а подготовку трассы планируют закончить к июню 2026 года. Кроме того, сообщается, что есть вероятность проведения гонки в ночное время.

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали выразил уверенность, что трасса будет одобрена, при этом обратил внимание, что времени для всех запланированных работ может оказаться недостаточно.

Напомним, Гран-при Испании в Мадриде будет проводиться начиная с сезона-2026.

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