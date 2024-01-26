Самая быстрая из существующих Bugatti продана за $ 5,2 млн. Она способна ехать 483 км/ч

На аукционе Bonhams в Скоттсдейле, штат Аризона, редкий суперкар Bugatti Chiron Super Sport 300+ продан за $ 5,17 млн. Этот автомобиль Bugatti выпустила тиражом в 30 экземпляров — и изначально он стоил € 3,5 млн ($ 3,8 млн).

Bugatti Chiron Super Sport 300+ Фото: bonhams.com

Bugatti Chiron Super Sport 300+ — это усовершенствованная версия спорткара Chiron. У него под капотом 1600-сильный двигатель W16 с четырьмя турбинами, а его максимальная скорость ограничена. Без лимитатора, согласно данным Bugatti, автомобиль способен достигать 483 км/ч, что делает Chiron Super Sport 300+ самой быстрой машиной марки из существующих.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ Фото: bonhams.com

В теории Bugatti Bolide способен ехать ещё быстрее — создатели уверяют, что он способен ехать быстрее 500 км/ч. Однако поставки этой машины ещё не начались, а серийная версия будет оснащаться 1600-сильным двигателем, в то время как у прототипа Bolide мотор обладает мощностью 1850 лошадиных сил.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ Фото: bonhams.com

Добавим, что самой дорогой Bugatti, проданной на аукционе, остаётся Chiron Profilée, который не пошёл в серию и был построен в единственном экземпляре. В январе 2023 года за него заплатили $ 10,6 млн.

Bugatti Type 57 Atalante Sunroof Coupe 1936 года Фото: bonhams.com

Вторым самым дорогим лотом Bonhams тоже стал автомобиль Bugatti — винтажный Type 57 Atalante Sunroof Coupe куплен за $ 1,38 млн. Остальные сделки не превысили миллиона долларов: Maserati Ghibli 4.7 Spider 1970 года ушла за 600 тыс., а Ferrari Dino 246 GTS 1973-го продана за $ 431 тыс.