Ферстаппен ответил на вопрос о планах после окончания контракта с «Ред Булл»

Трёхкратный чемпион Формулы-1, 26-летний гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о планах после завершения действующего контракта с австрийской командой. В «Ред Булл» голландец будет выступать до конца 2028 года.

«Я не тороплюсь с решением. Вещи такого рода могут измениться в ближайшие годы», — приводит слова Ферстаппена издание F1 Oversteer со ссылкой на The Times.

Напомним, голландский пилот стал победителем сезона Формулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно. Макс его добыл по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионство.

Ранее Макс ответил на вопрос о рекордной зарплате среди пилотов Формулы-1.