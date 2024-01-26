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Ферстаппен ответил на вопрос о планах после окончания контракта с «Ред Булл»

Ферстаппен ответил на вопрос о планах после окончания контракта с «Ред Булл»
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Трёхкратный чемпион Формулы-1, 26-летний гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о планах после завершения действующего контракта с австрийской командой. В «Ред Булл» голландец будет выступать до конца 2028 года.

«Я не тороплюсь с решением. Вещи такого рода могут измениться в ближайшие годы», — приводит слова Ферстаппена издание F1 Oversteer со ссылкой на The Times.

Напомним, голландский пилот стал победителем сезона Формулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно. Макс его добыл по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионство.

Ранее Макс ответил на вопрос о рекордной зарплате среди пилотов Формулы-1.

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