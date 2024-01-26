«Никогда такого не было». Туррини — о контракте Шарля Леклера с «Феррари»

Известный итальянский обозреватель Формулы-1 Лео Туррини дал комментарий по поводу соглашения итальянской команды «Феррари» с её пилотом Шарлем Леклером. В «Скудерии» не стали разглашать детали контракта, на что обратил внимание журналист.

«Никогда, по крайней мере, в недавней истории «Феррари», не было такого, чтобы при продлении контракта на несколько лет команда не объявляла срок его действия. Никогда. Логично, что срок действия соглашения зависит от внешних условий. Конечно, Шарль будет в составе в 2025 и 2026 годах, потому что было бы безумием продлевать соглашение и игнорировать первый сезон новых правил.

После 2026 года всё, видимо, будет зависеть не от него и даже не от Фредерика Вассёра. А напрямую от результатов. Короче говоря, продление — это хорошая новость. Но уверенности в будущем пилота нет», — приводит слова Туррини FormulaPassion со ссылкой на Il Resto del Carlino.