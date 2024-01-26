Номерной знак в честь Формулы-1 продают в Великобритании за $ 19 млн

На онлайн-площадке RegTransfers, на которой можно приобрести редкие регистрационные номера для автомобиля, на продажу выставлен знак F1. Его стоимость — £ 15 млн ($ 19,1 млн).

Известно, что изначально этот знак был зарегистрирован в 2008 году, когда бизнесмен Афзал Кан, основатель тюнинг-ателье Kahn Design, заплатил за него британской казне £ 375 тыс. ($ 478 тыс.).

Сначала номер F1 был установлен на McLaren SLR, а в 2010-м Кан переставил его на Bugatti Veyron. Сообщалось, что Кану по меньшей мере дважды делали предложения о продаже номера. Сначала он отказался от суммы в £ 5 млн ($ 6,4 млн), а позднее отверг предложение в £ 12 млн ($ 15,3 млн).

Добавим, что новый владелец номерного знака, помимо указанной на RegTransfers суммы, должен будет заплатить налоги. Таким образом, покупка обойдётся по меньшей мере в £ 18 млн ($ 23 млн).