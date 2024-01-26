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Расселл и Алонсо сыграли в миниатюрный пинг-понг на борту самолёта

Расселл и Алонсо сыграли в миниатюрный пинг-понг на борту самолёта
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и испанский гонщик Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин», сыграли в миниатюрный пинг-понг на борту самолёта. Соответствующим видео у себя в социальных сетях поделился Расселл.

Расселл и Алонсо сыграли в миниатюрный пинг-понг:

«Борьба не останавливается никогда! Возвращаемся к напряжённым соревнованиям по настольному теннису», — подписал видео Расселл.

Напомним, по итогам минувшего сезона Расселл занял восьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 175 очков. В активе Алонсо, который занял четвёртое место, было 206 баллов. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл».

Напомним, Джордж Расселл и Фернандо Алонсо вместе встречали Новый год.

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