Расселл и Алонсо сыграли в миниатюрный пинг-понг на борту самолёта

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и испанский гонщик Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин», сыграли в миниатюрный пинг-понг на борту самолёта. Соответствующим видео у себя в социальных сетях поделился Расселл.

Расселл и Алонсо сыграли в миниатюрный пинг-понг:

«Борьба не останавливается никогда! Возвращаемся к напряжённым соревнованиям по настольному теннису», — подписал видео Расселл.

Напомним, по итогам минувшего сезона Расселл занял восьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 175 очков. В активе Алонсо, который занял четвёртое место, было 206 баллов. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл».

Напомним, Джордж Расселл и Фернандо Алонсо вместе встречали Новый год.