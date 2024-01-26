Появился инсайд, сколько Леклер может получать по новому контракту ближе к его концу

Появилась инсайдерская информация по поводу оклада, на который может претендовать пилот «Феррари» Шарль Леклер по новому контракту с командой. О его заключении стало известно вчера, 25 января.

Согласно данным итальянского издания La Gazzetta dello Sport, ближе к концу соглашения монегаск может рассчитывать на оклад в размере € 50 млн.

Напомним, «Феррари» не стала разглашать детали контракта с Леклером. При этом, согласно просочившейся информации, стороны заключили соглашение сроком на четыре года – с 2025 по 2028 год включительно.

В прошлом сезоне Формулы-1 Леклер занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. Его товарищ по команде Карлос Сайнс был седьмым (200 баллов).

Недавно о контракте Шарля высказался итальянский обозреватель Формулы-1 Лео Туррини.