В «Хаасе» назвали точную дату презентации болида на сезон-2024

Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» в официальных соцсетях назвала точную дату презентации обновлённого болида VF-24 на сезон-2024.

Согласно надписи на картинке, размещённой в публикации, мероприятие состоится 2 февраля.

«Всего одна неделя до того, как мы презентуем вам VF-24.

9:00 (североамериканское восточное время), 14:00 (среднее время по Гринвичу)», — сказано в сообщении.

Напомним, в сезоне-2023 американская команда заняла последнее 10-е место в Кубке конструкторов. В нём её представляли пилоты Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг, которые продолжат работу в команде и в предстоящем сезоне.

Ранее новый руководитель «Хааса» Аяо Комацу назвал восьмое место в Кубке конструкторов главной целью на сезон-2024.