Источник: «Феррари» может сегодня объявить о контракте с Норрисом на сезон-2025

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» сегодня, 26 января, может объявить о том, что действующий пилот «Макларена» Ландо Норрис может стать гонщиком «Скудерии» с сезона-2025. Об этом сообщил журналист Адам Хэй-Николлс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, вчера пилот «Феррари» Шарль Леклер подписал новый контракт с командой из Италии. При этом до сих пор «Феррари» официально не объявила срок контракта с Леклером.

У 24-летнего Ландо Норриса действующий контракт с «Маклареном» до конца 2025 года. При этом в последнее время в СМИ часто появлялись новости об интересе к британцу со стороны «Ред Булл».

Отметим, что Леклер выступает в Формуле-1 с 2018 года, уже в сезоне-2019 он оказался в «Феррари», где выступает до сих пор. Его лучшим результатом в личном зачёте пилотов является второе место в сезоне-2022.