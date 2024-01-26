Автор инсайда о контракте Норриса с «Феррари» удалил свою публикацию

Колумнист газеты Metro Адам Хэй-Николлс, который в своих социальных сетях поделился инсайдом о переходе пилота «Макларена» Ландо Норрис в стан «Феррари» в сезоне-2025, удалил свою публикацию.

Напомним, вчера, 25 января, пилот «Феррари» Шарль Леклер подписал новый контракт с командой из Италии. При этом до сих пор «Феррари» официально не объявила срок контракта с Леклером. У 24-летнего Ландо Норриса действующий контракт с «Маклареном» до конца 2025 года

Отметим, что Леклер выступает в Формуле-1 с 2018 года, уже в сезоне-2019 он оказался в «Феррари», где выступает до сих пор. Его лучшим результатом в личном зачёте пилотов является второе место в сезоне-2022.

Действующее соглашение испанца Карлоса Сайнса со «Скудерией» истекает в конце 2024 года. Остаётся неясным будущее пилота в «Феррари».