Ландо Норрис прокомментировал подписание нового контракта с «Маклареном»

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал подписание нового соглашения с командой.

«Очень приятно остаться в цветах папайи. Я вырос с «Маклареном» и чувствую себя здесь как дома, команда для меня как семья. До сих пор наш путь был захватывающим, у нас были взлёты и падения, но прошлый сезон показал наше желание вернуться к соревнованиям в первых рядах.

Работа, которую Зак (Браун), Андреа (Стелла) и вся команда проделали за последний год, была невероятной, и я уверен, что смогу бороться за победы с «Маклареном». Я очень рад создать ещё больше удивительных воспоминаний и продолжать усердно работать со всеми в течение следующих нескольких лет», – приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Отметим, что срок соглашения Норриса с «Маклареном» не разглашается. Прошлый контракт британца с командой должен был действовать до конца сезона-2025.